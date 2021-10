Primeur voor Kevin De Bruyne: eerste match tegen Belgische club in Europa

Zelfs voor een wereldtopper als Kevin De Bruyne wordt de wedstrijd op Club Brugge extra speciaal. Het is namelijk de eerste keer dat de draaischijf van Manchester City in Europa uitkomt tegen een Belgische club.

De Bruyne heeft ondertussen 71 Europese wedstrijden - zowel in de Champions League als in de Europa League - in clubverband op de teller, maar de verplaatsing naar Jan Breydel wordt dus ook voor hem een primeur. Aan dat stadion houdt De Bruyne wél goede herinneringen over: hij scoorde er in 2011 met Genk een magistrale hattrick (4-5), de eerste en enige in zijn carrière.