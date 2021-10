PODCAST. Proces-De Pauw: “Hij zag Maaike Cafmeyer, hij keek recht in haar ogen, en hij brak”

Wat moeten we nu denken van de excuses en de tranen van Bart de Pauw? Waren ze echt? Zullen ze hem iets opbrengen? Of was het vooral window dressing, terwijl zijn advocaten resoluut voor de vrijspraak gingen? In deze laatste podcast rond het proces-De Pauw analyseren Pieter en Cedric de waanzinnige slotdag. “Zijn tranen leken oprecht. Maar het was heel duidelijk: hij wou geen schuld bekennen.”