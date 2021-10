Palestijn doodgeschoten door Israëlische soldaten op Westelijke Jordaanoever

“Twee verdachten die brandende flessen op de snelweg hadden gegooid en het leven van chauffeurs in gevaar hadden gebracht zijn geneutraliseerd door de soldaten. Een van hen is gearresteerd, de andere is geraakt door kogels en is bezweken aan zijn verwondingen”, zo stelde het Israëlische leger in een mededeling.

Het incident vond plaats op de snelweg die Jeruzalem verbindt met Hebron, nabij de Palestijnse stad Beit Jala in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever.

Volgens het Palestijnse agentschap Wafa waren er rellen losgebarsten tijdens een militaire operatie in Beit Jala. De laatste weken komt het steeds vaker tot confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever.