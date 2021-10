Nederlandse premier Rutte in aanvaring met Sloveense collega na “smakeloze tweet”

De Nederlandse premier Mark Rutte is fors in aanvaring gekomen met zijn Sloveense collega Janez Janša. Rutte liet donderdag een “totaal ongepaste en smakeloze tweet” van Janša over Nederlandse Europarlementsleden niet over zijn kant gaan en ontbood de Sloveense ambassadeur. Janša vuurde vervolgens terug op Twitter.

“Verdoe je tijd niet met ambassadeurs en de persvrijheid in Slovenië”, antwoordde Janša op de tweet waarin Rutte zijn hart had gelucht. De Sloveense premier verwees opnieuw naar de moord op Peter R. de Vries, die zijn regering al vaker aanhaalde om aan te tonen dat Nederland zich beter op zijn eigen sores kan richten. “Bescherm liever je journalisten tegen omkomen op straat, samen met Europarlementslid Sophie in ‘t Veld.”

“Marionet van Soros”

De twee regeringsleiders botsten nadat Janša onder meer een tweet had gedeeld van iemand anders waarin In ‘t Veld voor “marionet van George Soros” wordt uitgemaakt. Janša beschouwt de rijke filantroop Soros, die bekendstaat om zijn donaties aan progressieve pro-EU-projecten, als grote aanjager van een linkse samenzwering. Ook Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) en oud-Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) worden opgevoerd in de tweet.

In ‘t Veld, lid van de sociaal-liberale partij D66, leidt momenteel een delegatie van Europarlementsleden op inspectie in Slovenië. Ze komen nagaan of de Sloveense rechtsstaat onder Janša, een geestesgenoot van de Hongaarse premier Viktor Orban, aan het afglijden is.

Voorzitter

De Sloveense regering is dit halfjaar voorzitter van de EU, van wie doorgaans een diplomatieke, bemiddelende opstelling wordt verwacht. Maar van die ongeschreven regel trekt Janša zich niets aan. Terwijl voor een goede samenwerking toch echt “wederzijds vertrouwen en respect” nodig is, hield voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement hem op Twitter nog eens voor.

“We roepen premier Janša dringend op om te stoppen met de provocaties tegen leden van het Europees Parlement”, twitterde Sassoli. Zulke aanvallen raken ook de EU-burgers die hen hebben gekozen, waarschuwt hij. Ook tegen Sassoli keert Janša zich hoogstpersoonlijk. “Slovenië is geen kolonie” en Europarlementsleden zouden zich bezighouden met “politieke intriges” en “uit de lucht gegrepen aantijgingen”, twitterde de premier.

Ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft zich intussen in de discussie gemengd. “Leden van het Europees Parlement moeten vrij van iederen druk hun werk kunnen doen. Wederzijds respect tussen EU-instellingen en in de Europese Raad is de enige weg vooruit”, tweette hij. Michel ontvangt aanstaande donderdag Rutte, Jansa en de leiders van de andere lidstaten op een top in Brussel.