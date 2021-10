Sydney heropent voor toeristen, rest van Australië blijft nog gesloten

Gevaccineerde buitenlandse reizigers zullen volgende maand naar Sydney in Australië kunnen vliegen zonder bij aankomst in quarantaine te hoeven. De staat New South Wales heeft vrijdag aangekondigd dat ze de internationale grenzen zal heropenen, hoewel deze in de rest van het land gesloten blijven.

Tot op heden kunnen alleen Australiërs of permanente inwoners van Australië het land binnenkomen, op voorwaarde van een quarantaineverplichting van veertien dagen. Maar New South Wales, dat onlangs uit lockdown is gekomen en waar meer dan 70 procent van de in aanmerking komende bevolking is gevaccineerd, heeft nu het voortouw genomen om de regels aan te passen.

Vanaf 1 november zullen buitenlanders naar de luchthaven van Sydney kunnen vliegen als zij kunnen aantonen dat zij ingeënt zijn en een negatieve coronatest kunnen voorleggen voordat ze aan boord gaan. In dat geval krijgen zij vrijstelling van elke vorm van quarantaine. Niet-ingeënte reizigers zullen nog steeds in quarantaine moeten in een medisch hotel.

De aankondiging van New South Wales loopt vooruit op het nationale plan om de grenzen van Australië te heropenen. “We kunnen hier niet leven in een kluizenaarskoninkrijk. Zoveel bedrijven zijn voor hun handel en zaken afhankelijk van toerisme”, aldus Dominic Perrottet, de premier van New South Wales. Volgens de huidige regels mogen er wel maar 2.000 toeristen per week aankomen op de luchthaven van Sydney, die voor de pandemie een van de drukste ter wereld was.

Australisch premier Scott Morrison juicht de beslissing van New South Wales toe, maar zei dat de heropening van de staat in fasen zal verlopen. “Ik wil duidelijk zijn: niet iedereen zal tegelijk Australië kunnen binnenkomen”, klinkt het.