Hoboken

Er is een grote nood aan meer lesgevers in de Vlaamse scholen. Bij secundaire school Don Bosco in Hoboken wordt dat tekort nu heel tastbaar. Daar vullen gepensioneerde leerkrachten uren in en worden leerlingen soms noodgedwongen vroeger naar huis gestuurd. “De radeloosheid is groot”, zegt adjunct-directeur Pieter Schippers.