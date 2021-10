En plots is Thorgan Hazard duurder dan Eden: “Hazard is treurigste voorbeeld van dure spelers die blijven zakken in waarde”

Transfermarkt is deze maand bezig met voetballers een update te geven van hun marktwaarde. Na onder anderen de Bundesliga en Ligue 1 was het deze keer aan La Liga.

Frenkie de Jong blijft de duurste speler in Spanje. De Nederlandse middenvelder van FC Barcelona heeft op dit vlak geen last van de malaise bij zijn club en stijgt naar 90 miljoen euro. De Jong wordt gevolgd door Marcos Llorente (80 miljoen), Pedri (80 miljoen) en vier spelers met een waarde van 70 miljoen: Joao Felix, Casimero, Jan Oblak en Mikel Oyarzabal.

Thibaut Courtois is na Oblak de duurste doelman in La Liga met een marktwaarde van 60 miljoen. Marc-Andre Ter Stegen (55 miljoen) is nummer drie. Nog een landgenoot die het goed blijft doen: Yannick Carrasco. De winger is met een waarde van 40 miljoen opnieuw op zijn toppunt beland en doet beter dan onder andere Toni Kroos (35 miljoen). Adnan Januzaj blijft hangen op 12 miljoen.

© BELGA

Thorgan > Eden

Minder goed nieuws is er voor Eden Hazard. Die krijgt er nog eens een daling van 15 miljoen bij en is volgens Transfermarkt nog slechts 25 miljoen waard. Ter vergelijking: op zijn toppunt, drie jaar geleden, had de Rode Duivel een marktwaarde van 110 miljoen. Intussen doen liefst negen Belgen beter dan Hazard op dit vlak.

“Een groep van de duurste spelers aller tijden kent al een flinke tijd een tegenovergestelde trend op de marktwaardenladder”, klinkt het bij de gespecialiseerde website. “Hazard is misschien wel het meest treurige voorbeeld. Real Madrid betaalde in 2019 het onvoorstelbare bedrag van 115 miljoen euro voor de Belgische aanvaller, maar slechts 51 wedstrijden en vijf doelpunten verder heeft de Rode Duivel nog slechts een marktwaarde van 25 miljoen euro over. Zijn nieuwe afwaardering van 15 miljoen euro zorgt ervoor dat Thorgan Hazard van Borussia Dortmund (27 miljoen, red.) voor de eerste keer meer waard is dan zijn grote broer.”

Supertalenten als Yeremy Pino (30 miljoen) en Gavi (25 miljoen) zijn nu ook respectievelijk meer en evenveel waard dan Hazard.

“Gavi speelde volwassen tijdens zijn verrassende basisplek in de Nations League tegen Italië en Frankrijk”, legt Tobias Blaseio, Area Manager namens Transfermarkt in Spanje, uit. “Hij werd de jongste international ooit en vormt onderdeel van een nieuwe, hoopvolle generatie bij FC Barcelona. Net als Ansu Fati destijds, wordt de jongeling daarvoor beloond met een flinke marktwaardenstijging.”

© ISOPIX

Bale en Griezmann

‘Gelukkig’ voor Hazard zijn er nog enkele kleppers die klappen krijgen. “Gareth Bale krijgt opnieuw een rood pijltje achter zijn naam”, aldus Transfermarkt. “De voormalige duurste speler ter wereld zakt van 18 naar 10 miljoen euro en verdient nu drie keer zo veel in salaris bij Real Madrid dan zijn marktwaarde voorstelt. Net als Hazard krijgt de Welshman 30 miljoen euro per jaar.”

Antoine Griezmann zakt terug van 60 naar 50 miljoen. “Griezmann kent een weinig succesvolle start bij Atlético. Hij lijkt vooralsnog alleen bij de Franse nationale ploeg te kunnen presteren. Daardoor hebben we besloten zijn marktwaarde bij te stellen naar de 40 miljoen euro die Atlético aan het einde van het jaar als transfersom moet betalen plus de 10 miljoen aan huursom van dit jaar. Voor Griezmann is dit een cruciaal punt in zijn marktwaarde-ontwikkeling. Hij is al 31 jaar en als zijn prestaties niet snel verbeteren, zal zijn marktwaarde binnenkort alleen nog maar verder gaan dalen naar een niveau van bijvoorbeeld Hazard of zelfs Bale.”