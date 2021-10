Bram Verbist treedt Frank Boeckx bij: “In wedstrijdweken at en dronk ik vaak twee dagen niets, uit angst voor de weegschaal”

Bram Verbist getuigde in Sjotcast over zijn strijd tegen de weegschaal. — © Dirk Vertommen

In een Sjotcast-aflevering die bol stond van het lachen met fratsen uit het verleden, brak gast Bram Verbist een lans voor mentaal welzijn. Als doelman vocht hij jarenlang tegen overgewicht: “Bij Cercle Brugge zat ik zelfs in de sauna op de spinningfiets om toch maar extra gewicht kwijt te geraken.”

“Je kan je niet permitteren dat er elke keer maar gewicht bijkomt op de weegschaal, voor mij moest er iedere keer hetzelfde getal op de weegschaal verschijnen”, getuigde de voormalige doelman. Naar eigen zeggen herkende Verbist zich in de getuigenis van Frank Boeckx. Die gaf enkele jaren geleden zelfs toe, bewust over te geven om sneller gewicht te verliezen. Verbist genoot zijn opleiding bij professionele eersteklassers als Germinal Beerschot en AA Gent en zat in de befaamde jeugdopleiding van Ajax. Via Beerschot en KVK Tienen belandde hij in 2007 bij toenmalig vierdeklasser Eendracht Aalst.

Bram Verbist ontving Sjotcast-hosts Guillaume Maebe en Yanko Beeckman in het trainingscomplex van OH Leuven. — © Dirk Vertommen

Aanleg

Verbist was de minder professionele omkadering in de amateurreeksen niet gewoon. Hij kwam uit het profvoetbal waar ’s voormiddags en ’s namiddags getraind wordt en waar cola, hotdogs en andere zoetigheden verbannen zijn. “Dat was een totaal ander regime. Op lager niveau moet je niet meer elke dag op de weegschaal staan.” Bij de profclubs is er meer controle, in de lagere reeksen is de speler op zichzelf aangewezen. “Daar heb je echt zelfbeheersing nodig zodat je scherp blijft staan.” Bij Eendracht Aalst stond op dinsdagavond na de training croque-monsieur op het menu. Een onschuldige hap voor velen, maar een gevaar voor Verbist. “Ik had aanleg, of beter ik heb aanleg. Ik ben daar altijd gevoelig voor geweest, tijdens mijn carrière heb ik heel hard op mijn voeding moeten letten.”

Uithongeren

In de aanloop naar een controle van zijn gewicht beleefde de huidige rechterhand van Marc Brys bange momenten. “Als ik merkte dat mijn gewicht nog boven het streefdoel zat, deed ik ’s ochtends nog mijn regenjas aan om wat te gaan lopen voor ik op de weegschaal moest. In de hoop om toch maar die paar kilogrammen te veel kwijt te geraken.” Verbist ging heel ver in de strijd tegen de kilo’s. Hij hongerde zichzelf letterlijk uit, uit angst voor het aantal kilogram dat zou verschijnen. “In wedstrijdweken at en dronk ik vaak twee dagen niets, uit angst voor de weegschaal.”

Nadat zijn schoenen aan de haak hingen, was Verbist minder waakzaam. “De eerste jaren na mijn carrière heb ik er ook niet meer op gelet. Ik heb graag gezelschap rondom mij, dus kleine dingen doen zoals een hapje eten op restaurant liet ik niet meer aan mij voorbijgaan. Zeker omdat je tijdens de voetbalcarrière zo aandachtig bent voor je voeding.”

