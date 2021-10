Speelt Kevin De Bruyne een van z’n trouwste luitenants kwijt bij Manchester City? “Ik moet spelen en scoren, en mezelf amuseren”

Vincent Van Genechten Bron: The Financial Times, BBC

De 26-jarige Sterling stond in de Premier League nog maar twee keer in de basis bij de ploeg van Kevin De Bruyne (die al 217 keer het veld deelde met de Engelsman): op de openingsspeeldag tegen Tottenham en thuis tegen Southampton. De linksepoot lijkt het grootste slachtoffer van de komst van Jack Grealish, voor wie de Cityzens liefst 100 miljoen euro betaalde afgelopen zomer.

“Ik droom al van een jonge leeftijd om in het buitenland te spelen”, aldus Sterling bij The Financial Times. “Als die kans zich zou voordoen, dan sta ik daar voor open. Ik zou ook wat andere talen moeten leren. Ik hou wel Spaans en Frans. Als Engelsman ken ik enkel de Premier League. Ik heb altijd al iets gehad met voetballen in het buitenland, hoe ik die uitdaging zou aangaan.”

Sterling werd in het verleden wel eens gelinkt aan Real Madrid, maar De Koninklijke focussen al maandenlang op Kylian Mbappé. Juventus werd ook genoemd, maar de Oude Dame staat er financieel niet bijster goed voor. Hetzelfde geldt voor FC Barcelona.

Sterling (links). — © EPA-EFE

De Engelsman kwam in 2015 over van Liverpool voor bijna 65 miljoen euro. Sindsdien won Sterling drie keer de Premier League, één keer de FA Cup en vijf keer de League Cup.

“Ik ben niet iemand die gaat klagen”, klinkt het. “Ik heb geprobeerd om er geen grotere zaak van te maken dan het is. Ik sta gewoon te popelen om veel te spelen en regelmatig te scoren. Op dit moment in mijn leven is voetbal het allerbelangrijkste voor mij. Als mijn voetbal niet een bepaald niveau haalt, dan ben ik niet gelukkig. Ik moet spelen en scoren. En mezelf amuseren.”

Volgens de BBC is Sterling dan ook niet van plan om een nieuw contract te tekenen tot hij opnieuw een vast waarde is onder Pep Guardiola. Zijn huidige deal met Man City loopt af in 2023.