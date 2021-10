Anderlecht-spits Joshua Zirkzee hoopt nog steeds te slagen bij Bayern: “Dat zou het mooiste zijn”

Bij Anderlecht heeft Joshua Zirkzee het best naar zijn zin, maar de Nederlandse spits droomt nog steeds van een doorbraak bij moederclub Bayern München. Dat vertelt Zirkzee in een interview met Voetbal International.

De 20-jarige spits zit dit seizoen aan vier doelpunten voor paars-wit, dat hem voor één seizoen huurt van ‘Der Rekordmeister’. Trainer Vincent Kompany noemde Zirkzee op een bepaald moment “te goed voor de Belgische competitie”.

“Dat hoorde ik eigenlijk vorige week pas”, aldus de Nederlander bij Voetbal International. “Maar als dat uit zijn mond komt, is het natuurlijk een enorm compliment. Je hebt voor elke trainer respect, maar voor iemand met zo’n staat van dienst net een beetje meer. Ik ben het overigens niet met hem eens dat ik te goed ben voor het Belgische voetbal. Ik denk dat niemand hier te goed is voor de Belgische league. Maar slagen bij Bayern… Dat zou wel het mooiste zijn. Het hoofdstuk Bayern München is nog niet gesloten. Maar op dit moment ben ik daar niet mee bezig. De focus ligt nu op Jong Oranje en Anderlecht. Zoals ik al zei: er valt nog heel veel te winnen.”

Maar bijvoorbeeld in de Conference League tegen Vitesse kon Zirkzee niet scoren. “Ik ervoer druk. Ik wilde me te graag aan Nederland laten zien. Daar was ik in mijn kop te veel mee bezig.”