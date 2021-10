Bizar: nieuwe verkeersmaatregel geldt pas maand later voor Nederlandstaligen

Vanaf maandag 18 oktober verandert de verkeerssituatie in de Mussenberg in Lembeek. Om het vele sluipverkeer te weren wordt vanaf dan een deel van de straat eenrichtingsverkeer en mag men enkel nog rijden van Lembeek in de richting van Klabbeek. De stad liet waarschuwingsborden aanbrengen, maar hierbij liep het duidelijk fout.

De Nederlandstaligen krijgen blijkbaar een maand langer tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Ook Google Translate liet zich duidelijk van zijn sterkste kant zien en mispakte zich aan het woordje ‘sense’ (gevoel) wat eigenlijk ‘sens’ (richting) had moeten zijn. het zorgde alvast voor veel lachende emoji’s op sociale media. (Ingrid Depraetere)