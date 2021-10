Burgemeester Etterbeek: “Gemeenten hebben te weinig middelen om Covid Safe Ticket-verplichting te handhaven”

Burgemeester van Etterbeek en voorzitter van de Conferentie van Brusselse burgemeesters, Vincent De Wolf, wijst vrijdag op de moeilijkheid die de ruimere invoering van het Covid Safe Ticket betekent voor de lokale autoriteiten. Als het inderdaad de burgemeesters zijn die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe verplichtingen worden nageleefd, “zijn we niet blij” omdat de tool “niet goed is ontworpen, we de middelen niet hebben en het niet goed gecommuniceerd is”, zei De Wolf vrijdagochtend op Bel RTL.

Sinds deze vrijdag is het CST in heel Brussel verplicht om een ??evenement (50 personen binnen en 200 personen buiten) of een congres bij te wonen, maar ook om op restaurant of een de bar binnen te gaan, aan clubsport te doen, of iemand in een verzorgingstehuis te bezoeken. De burgemeesters zijn volgens Vincent De Wolf, niet tevreden over een zekere “ondoorzichtigheid in de instructies” (het CST is verplicht in een café maar niet op het terras, niet voor take away, enz.), en over een gebrek aan middelen om de regels te handhaven.

“Zo zegt men ons bijvoorbeeld dat we bezoekers in de woonzorgcentra moet controleren, maar er is al te weinig omkadering voor de bewoners zelf”, merkt hij op. In zijn gemeente is daarom beslist om studenten in dienst te nemen die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de CST’s van bezoekers, om het verplegend personeel niet te overbelasten.

Vanaf vandaag zijn er daarnaast “sporadische” controles door de politie in de horeca. “We mogen nooit aankondigen dat er een tolerantiebeleid komt”, waarschuwt de liberale burgemeester. Maar langs de andere kant “vraag ik de politie om met intelligentie, psychologie en begrip te handelen. Als we ons realiseren dat mensen van goede wil zijn, zullen we ze niet onmiddellijk bestraffen”.