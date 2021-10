Drones droppen voedsel om honden tussen lava op La Palma te redden

Verschillende honden, haast vel over been, liggen op een stukje grond bedekt in as, volledig omringd door lava. Door de vulkaanuitbarsting op het Canarisch eiland La Palma, zijn ze volledig afgesloten van de buitenwereld. Ook de autoriteiten kunnen door de hitte van de lava niet tot bij de honden geraken. Twee lokale organisaties hebben het op zich genomen om de honden te redden: zij leveren voedsel en water met drones tot bij de honden.