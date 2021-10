OVERZICHT. Veel winkelrekken in supermarkten blijven leeg en ook je portefeuille zal het voelen

De coronacrisis mag dan stilaan achter de rug zijn, de meeste grote winkelketens ondervinden nog altijd de grootste moeite om alle rekken gevuld te krijgen. En dat is in de meeste gevallen niet terug te leiden tot één oorzaak, maar wel te wijten aan een reeks opstoppingen in de logistieke keten. Van productieproblemen door een gebrek aan onderdelen tot containerschepen die vertraging hebben en te weinig vrachtwagens om alles hier in de winkels te krijgen. Op tijd bestellen voor de Sinterklaas en de feestdagen is de boodschap. Maar hou er ook rekening mee dat veel producten duurder zullen worden.