Coronacijfers gaan weer omhoog: wat is daar de reden van volgens Steven Van Gucht?

Na een lange periode van stabiele coronacijfers, is er opnieuw een stijgende trend te zien. En dat bij alle leeftijden en in heel het land, zo zegt Steven Van Gucht.

Hij verwacht dat die stijging de komende weken nog zal versnellen. Reden? De stijgende besmettingscijfers zijn volgens hem zo goed als zeker het gevolg van de recente versoepelingen, in combinatie met het herfstweer, klinkt het. Terwijl er de voorbije week gemiddeld per dag zo’n 2.200 mensen positief testten, “noteerden we de jongste dagen 3.000 à 4.000 besmettingen per dag. Meer dan vijf procent van de testen is positief”, aldus Van Gucht. Bij mensen met typische griepklachten zoals koorts, test zelfs één op de drie positief.

LEES OOK. “We weten vaak op voorhand wie positief gaat zijn, dus laat ons zelf beslissen of coronatest nodig is”: huisartsen slaan alarm (+)

Vooral in West-Vlaanderen (+62 procent) en in Limburg (+69 procent) stijgen de cijfers, al nuanceert Van Gucht. In beide provincies waren er de voorbije weken relatief weinig besmettingen: “Het gaat hier eerder om een inhaalbeweging in vergelijking met de andere provincies.”

Meer opnames en overlijdens

Niet alleen het aantal coronabesmettingen, ook het aantal ziekenhuisopnames (+5 procent) en het aantal overlijdens (+47 procent of elke dag gemiddeld elf overlijdens) gaat in stijgende lijn. Maar de situatie in de Belgische ziekenhuizen is nog onder controle, aldus Van Gucht. Zo daalde het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg – één van de belangrijkste graadmeters – zelfs lichtjes.

Doordat het virus weer meer circuleert, stijgt de kans dat ook gevaccineerde mensen toch opnieuw besmet geraken met het coronavirus, een zogenaamde doorbraakinfectie. Van Gucht beklemtoont echter dat de bescherming van het vaccin tegen een ziekenhuisopname nog altijd erg goed is en dat er geen signalen zijn dat die bescherming zou afnemen.