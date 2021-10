Jonge vrouw (22) bewusteloos geslagen in uitgaansbuurt door man die afwijzing niet kon verkroppen

Een 22-jarig meisje belandde woensdag in het ziekenhuis nadat ze op de Leuvense Oude Markt bewusteloos was geslagen door een dertiger uit Leuven. Deze laatste kon niet verkroppen dat het meisje niet wilde ingaan op zijn avances.

Het slachtoffer stond om 7.30 uur ’s ochtends met een vriendin wat na te praten op straat toen het tweetal werd aangesproken door een dertiger uit Leuven. Volgens de verklaringen van het slachtoffer maakte de kerel avances. Omdat Jade niet opgezet was met de ongewenste aandacht liet ze dat de kerel ook duidelijk weten. Haar directe aanpak kwam haar duur te staan want de man stampte tegen haar benen, greep haar vast bij de haren en gaf Jade een slag op de slaap. Door de impact viel het meisje bewusteloos op de grond. Jade is met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis maar mocht na een observatie beschikken.

Bij de Leuvense politie zijn ze op de hoogte van het incident. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de dertiger uithaalt naar het meisje. “Intussen hebben we de man geïdentificeerd” zegt perswoordvoerder Mathieu Caudron. “Hij is gekend voor andere feiten. We zullen de nodige stappen nemen. Intussen is een proces-verbaal opgesteld.”