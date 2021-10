Man onthoofdt weduwe (77) om er met haar bankkaart vandoor te gaan. Maar hij vergeet de bewakingscamera’s

In de Zuid-Franse badplaats Agde is iedereen in shock na de ontdekking van het onthoofde lichaam van een 77-jarige weduwe in haar woning. Het hoofd van het slachtoffer lag op de keukentafel. Een 51-jarige man is aangehouden op verdenking van moord. Hij zou de gruwelijke feiten gepleegd hebben om er uiteindelijk met de bankkaart van het slachtoffer vandoor te gaan.

Evelyne K., een gewezen onderwijzeres, leefde sinds het overlijden van haar man, twee jaar geleden, alleen in haar gezellig huisje in een rustige wijk van Agde. “Een frêle dame, de vriendelijkheid zelve die echter nog maar zelden onder de mensen kwam sinds ze weduwe was geworden”, getuigen haar buren.

Ongewone wanorde

Het was haar zoon die alarm sloeg. Hij kreeg zijn moeder maar niet aan de telefoon. De man woont weliswaar in Parijs, maar had toegang tot de beelden van de bewakingscamera’s die hij veiligheidshalve in en rond het huis van zijn mama had laten plaatsen. Daarop zag hij dat er een onbeschrijfelijke warboel in huis heerste, wat hoogst ongewoon was. En verwittigde de politie.

Toen de ordediensten het huis betraden, troffen die de bewoonster dood aan in de keuken. Haar lichaam lag in een plas bloed, onthoofd. Het hoofd lag op de keukentafel. Ter plekke vonden de speurders ook nog een paar latexhandschoenen, die dropen van het bloed. Het enige wat verdwenen was, bleek de bankkaart van de vermoorde onderwijzeres te zijn.

Voorbedachtheid

Dankzij de bewakingsbeelden vordert het onderzoek met reuzenschreden. De dader is er herkenbaar op te zien en werd binnen de kortste keren geïdentificeerd. Het gaat om een 51-jarige man, die deel uitmaakte van de kennissenkring van het slachtoffer. Hij werd enkele uren later in de boeien geklonken en aangehouden op verdenking van moord. “Wij hebben aanwijzingen dat de man misbruik heeft gemaakt van zijn vriendschap met de vrouw om zonder problemen bij haar binnen te geraken”, aldus de speurders. “Maar ook dat hij van meet af aan de bedoeling had om haar te bestelen. Met de gestolen bankkaart heeft hij zich in totaal ongeveer 1.000 euro van zijn slachtoffer toegeëigend. Wij moeten nu nog uitmaken wat zich tussen dader en slachtoffer precies heeft afgespeeld.”