Hein Vanhaezebrouck toont veel respect voor koploper Eupen: “Ik vind ze zelfs beter dan Antwerp”

De tweede interlandbreak van het seizoen zit er op en AA Gent staat voor een nieuwe, drukke periode: “Het gevoel is niet veranderd”, vertelt Hein Vanhaezebrouck. “We willen teams inhalen in de rangschikking, dat zijn we aan onszelf verplicht door het gebrek aan punten. Ik hoop wel de goede lijn door te trekken qua voetbal. Ook tegen Partizan hoop ik in die twee duels voldoende punten te pakken, zodat we toch stilaan richting kwalificatie evolueren. Maar het zijn niet de makkelijkste ploegen die ons wachten. We treffen bijna enkel ploegen uit de top-vier.”

Dit weekend bekampen de Buffalo’s dus Eupen, de verrassende leider in de Jupiler Pro League: “De meesten omschreven hen vooraf als degradatiekandidaat. Al vond ik heel wat van de analyses voor het seizoen van niet echt veel detailkennis getuigen. Het was wellicht vooral gebaseerd op het gerucht dat de ronde deed dat er vanuit Qatar minder geld zou komen. Gefeliciteerd aan de bestuurders van Eupen om de sterkhouders aan boord te houden, waardoor er geen leegloop kwam. Als niemand vertrekt en de toppers blijven, zullen ook de subtoppers blijven.”

“Vorig jaar speelden ze al best goed voetbal”, werpt HVH toch even op. “We werden ook niet toevallig door hen in de beker uitgeschakeld. En een ronde later hadden ze ook kunnen doorstoten. Ze staan gewoon terecht bovenin. Ik vind ze zelfs beter dan Antwerp en ze verdienen het ook echt om 20 punten te tellen. En ze hebben een geweldige mentaliteit, misschien ook wel dankzij de inbreng van hun Duitse coach.”

Vanhaezebrouck wil vooral geen afbreuk doen aan de prestatie van de Panda’s maar anderzijds ziet hij ook wel dat er andere ploegen voorlopig niet aan de verwachtingen voldoen: “Natuurlijk is het verrassend wanneer een kleine club als Eupen na tien matchen aan de leiding staat. Wellicht had iedereen meer verwacht van Club Brugge. Velen dachten dat blauw-zwart over de rest heen zou walsen en nu toch al zeker 24 of 25 punten zou tellen. Dat hebben zij dus zeker niet gedaan. Als ik heel eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik ons ook in de buurt van 20 punten had verwacht.”

© BELGA

“Het zijn geen robots”

“Dat had ook zeker gekund”, blijft de Gentse coach combattief, ook al ziet hij dan een duidelijke opdracht weggelegd voor zijn spelers. “Als onze groep volledig is, kunnen we misschien winnen aan efficiëntie: goed voetbal moeten we koppelen aan resultaten. Anders kun je niet opschuiven. Het besef leeft al langer binnen onze groep dat die kloof moet verkleinen. Maar we moeten het wel uitvoeren. Het is echter wel een menselijk gegeven, het zijn geen robots.”

En door die magere puntenoogst moet AA Gent ook dit seizoen opnieuw een fikse inhaalbeweging maken: “Ik ben ook realist genoeg: als het te vaak gebeurt dat je je kansen niet grijpt en dat je punten laat liggen: dan moet er ook iets mankeren. Ik maak me niet zo snel zorgen maar het is wel iets wat je meeneemt in je analyse en evaluatie.”

Start Odjidja in de basis tegen Eupen? — © BELGA

Aantreden Odjidja is nog onzeker

Ondanks de nood aan puntengewin, kan Vanhaezebrouck allesbehalve over een voltallige selectie beschikken: “Castro-Montes is out. Die zal er zeker niet bij zijn tegen zijn ex-ploeg. Depoitre is nog een twijfelgeval, terwijl Lemajic zeker out is met een kuitblessure.” Aanvoerder Odjidja is dan wel beschikbaar maar vergt toch nog een behoedzame aanpak. “Odjidja heeft kunnen trainen maar het is nog niet de 100% oude Vadis. We zullen zien. Het is onzeker of hij twee matchen op rij kan spelen.”

“Ik heb nooit geklaagd over die afwezigen want als je veel matchen moet spelen, moet je ook vaak switchen. Natuurlijk is het ideaal om elke match met dezelfde elf jongens te spelen. Dat beseft iedereen. Maar dat is eerder weggelegd voor ploegen die maar één keer per week spelen, die kunnen dat perfect doen. Zoals Eupen bijvoorbeeld. Die veranderen weinig want het is ook niet nodig. Die belasting is dan ook anders.”

AA Gent zal zondag dan ook normaliter opnieuw in een quasi onuitgegeven formatie aantreden en dat is toch geen evidentie: “Ik heb nooit geklaagd over die afwezigen, als je veel matchen moet spelen, moet je ook vaak switchen. Natuurlijk is het ideaal om elke match met dezelfde elf jongens te spelen. Dat is eerder weggelegd voor ploegen die maar één keer per week spelen, zoals Eupen bijvoorbeeld. Die veranderen weinig want het is ook niet nodig.”

Ilombe Mboyo maakte geen indruk bij zijn eerste basisplaats. — © BELGA

Herexamen voor sommige spelers

Door die verschillende afwezigen zullen er ook weer enkele jongens een nieuwe kans krijgen. Sommigen onder hen hebben ook nog iets goed te maken. Zo maakten Mboyo en Bayo bij hun eerste basisplaats niet bepaald een goede beurt: “Ik probeer zulke jongens die bij hun eerste optreden niet echt konden overtuigen, zeker te prikkelen.”

“Enerzijds ben je dus zalvend want de andere jongens hielpen hen ook niet echt om die integratie vlot te laten verlopen. Je mag ook niet de lat te hoog te leggen bij zo’n eerste optreden. Maar anderzijds ben ik wel dwingend: ik maak hen ook wel duidelijk dat ik meer van hen verwacht. Ik mag best veeleisend zijn maar neem hen ook in bescherming. Het is niet evident om meteen een topprestatie af te leveren. Maar ik vind zelfs dat die anciens meer verantwoordelijk zijn dan die nieuwe jongens, dat heb ik hen ook duidelijk gemaakt.”