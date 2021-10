Ook Vlaamse regering grijpt in: éénmalige korting van 50 euro op energiefactuur

De Vlaamse regering wil in 2022 voor 201,6 miljoen euro kosten uit de elektriciteitsfactuur halen. Volgens minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) moet de ingreep de snel stijgende energiefactuur voor Vlaamse gezinnen en alleenstaanden temperen. Voor een gemiddeld gezin zal het gaan om een besparing van 43 euro, tel daarbij de aanpassing van de nettarieven en het gaat gemiddeld om een korting van ongeveer 50 euro.

De Vlaamse regering zal een groot bedrag aan openbare dienstverplichtingen – verplichtingen die worden opgelegd aan netbeheerders en leveranciers, en die doorgerekend worden aan de gebruikers – éénmalig zelf te betalen met geld vanuit het Energiefonds. In concreto betaalt de Vlaamse regering 166,6 miljoen euro die anders in onze energiefactuur zou zitten. Omdat de federale overheid btw aanrekent op die openbare dienstverplichtingen, verdwijnt daardoor in totaal 201,6 miljoen euro uit onze elektriciteitsfacturen.

Hoeveel besparing dit effectief oplevert op uw energiefactuur, hangt af van het eigen verbruik. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3,5 MWh zal het in 2022 gaan om 43 euro, rekende het kabinet van Demir uit. Samen met lagere nettarieven door een vernieuwde tariefstructuur komt dat voor een doorsnee gezin dan uit op 50 euro ‘korting’ per jaar. “Iedereen voelt de energiecrisis”, aldus Demir. “Daarom kiezen we voor maatregelen die ten goede komen aan alle 2,8 miljoen gezinnen en alleenstaanden, maar ook aan de kleine zelfstandige.”

Groenestroomcertificaten

De Vlaamse regering heeft ook beslist om dit jaar nog 60 miljoen groenestroomcertificaten uit de markt te halen, om zo de historische schuld verder af te bouwen en om de bestaande subsidies aan nieuwe fossiele gasaansluitingen bij nieuwbouw stop te zetten vanaf midden 2022. Daardoor kan de regering volgend jaar nog eens 34 miljoen euro uit de energiefactuur halen.

“Subsidies voor nieuwe aardgasaansluitingen zijn per definitie niet verstandig”, legt N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy uit. “Daarom kiezen we ervoor om deze stop te zetten en kosten te verschuiven van elektriciteit naar fossiele gas. Zo verlichten we de elektriciteitsfactuur vanaf 2023 structureel, wat de energietransitie ten goede komt”.