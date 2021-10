Steeds meer vragen over geestelijke toestand: dader van aanval in Noorse Kongsberg nog vier weken in voorarrest

Een Noorse rechtbank heeft vrijdag beslist dat de dader van een dodelijke aanval in de stad Kongsberg nog vier weken in voorlopige hechtenis blijft. Er rijzen namelijk steeds meer vragen over zijn geestelijke toestand.

De 37-jarige Espen Andersen Bråthen, die bekentenissen heeft afgelegd, wordt overgedragen aan de gezondheidsdiensten. Er is bezorgdheid omtrent de mentale gezondheid en dus de strafrechtelijke toerekenbaarheid van de Deen.

Bråthen viel woensdag in het centrum van Kongsberg verschillende mensen aan en maakte daarbij gebruik van pijl en boog. Vijf personen kwamen om het leven. Twee anderen raakten gewond. Over het motief van de man is nog weinig bekend. De politie meldde donderdag dat het om een terroristische daad leek te gaan, maar sluit ook niet uit dat er mentale gezondheidsproblemen in het spel zijn. De psychiatrische evaluatie begon donderdag en kan nog maanden duren.