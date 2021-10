KV Mechelen-trainer Vrancken voor derby tegen Beerschot: “Altijd gepresteerd wanneer we geviseerd werden”

Mechelen won in februari nog twee keer in vier dagen tijd op het Kiel, toen weliswaar zonder supporters. De aanwezigheid van de fans, met de bijhorende rivaliteit die er tussen beide supportersgroepen leeft, zal hoe dan ook voor een ander wedstrijddecor zorgen. “Rivaliteit is wat een derby speciaal maakt. Dat zal zondag niet anders zijn. Mijn ploeg zal klaar zijn om de strijd aan te gaan”, liet Vrancken op zijn persbabbel verstaan.

Goed verhaal van maken

“Ik houd van het gevoel dat iedereen tegen je is, op dat ene hoekje in het stadion na”, aldus Lucas Blijker “Net in díé omstandigheden halen wij als team het beste uit onszelf naar boven.” Een stelling waar zijn coach het mee eens is. “In 1B stonden we vaak onder druk, en werden we heel veel geviseerd, zeker toen de derby’s tegen Beerschot eraan kwamen. Toch hebben we altijd een goede prestatie neergezet. Uiteindelijk krijgt iedere wedstrijd zijn eigen verhaal, en willen wij er ook nu een ‘goed’ verhaal van maken.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Tot de volgende interlandbreak in november ontmoet KV in de competitie Beerschot (uit), Zulte Waregem (thuis), KV Oostende (uit) en STVV (thuis), maar van een makkelijk programma wil Vrancken niet spreken. “We wonnen in Charleroi en thuis tegen Standard, maar verloren in Seraing. Iedereen kan van iedereen winnen of verliezen.” Daarom wil de Limburger ook niet te ver vooruitkijken. “Ik houd niet van psychologen die beweren dat je naar een doel op lange termijn moet werken. Ik werk net andersom, en focus me op wat voor mijn voeten ligt. Als je te ver vooruit kijkt, struikel je misschien over wat voor je ligt.” Toch tekent Vrancken er nu al voor om binnen vier speeldagen nog steeds die zesde plaats te bekleden. “De top 8 is onze ambitie. Zolang we daarin staan, komen we onze ambitie na, en zijn we tevreden.”

Ook Shved is out

Malinwa trekt niet alleen zonder Van Damme (adductoren), Peyre (achillespees) en Engvall (quadriceps) naar Beerschot. Ook Shved (medische ingreep) ontbreekt. “We missen vier figuren die een belangrijke rol kunnen spelen”, beaamde Vrancken. Ook de youngsters Dassy, Dailly en Van den Eynden blijven out.