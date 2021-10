Vincent Kompany heeft nog geen telefoon gekregen van Pep Guardiola: “Wat moet ik hem nu gaan leren over Club Brugge?”

LEES OOK. “Pep Guardiola beseft dat Manchester City geen recht heeft op een fout tegen Club Brugge”

Voor het seizoen vertelde Vincent Kompany nog dat hij na tien wedstrijden een evaluatie zou maken. “Maar eigenlijk doen we dat in elke interlandbreak”, vertelde de coach van Anderlecht vrijdag. “Je wil altijd progressie zien en die zie ik ook zeker bij ons. Wat we wel moeten proberen is onze goeie prestaties nog vaker omzetten in overwinningen. We moeten een reeks neerzetten.”

Op papier heeft Anderlecht de komende weken een relatief makkelijk programma voor de boeg. “Maar ik blijf voorzichtig, onze mindset mag niet veranderen. We komen uit een iets zwaardere reeks, die we met vertrouwen en heel rustig zijn ingestapt. Nu moeten we gewoon hetzelfde doen. We moeten ons concentreren op ons eigen niveau.”

Een aantal spelers, zoals Sergio Gomez en Joshua Zirkzee, toonden zich deze week trefzeker voor hun nationale ploegen. “Die mannen komen inderdaad met veel vertrouwen terug. Maar eigenlijk is heel onze groep goed in vorm. Ik hoop dat het een het ander versterkt.”

Blessure Cullen

Josh Cullen kwam met minder goed nieuws terug. De middenvelder blesseerde zich met Ierland. “Josh kennende heeft hij zijn voet weer ergens gestoken waar die niet moest zitten”, lachte Kompany. “We zullen zien of hij fit geraakt tegen zondag. Josh kennende gaat hij daar alleszins alles aan doen.”

Dinsdag geeft Manchester City Club Brugge partij in de Champions League. Kompany heeft naar eigen zeggen nog geen telefoontje gekregen van zijn ex-coach. “Wat moet ik Pep Guardiola of Kevin De Bruyne nu gaan vertellen over Club Brugge? (lacht) Ik ben er vrij zeker van dat die mannen hun huiswerk zelf héél goed zullen maken. Die gaan gewoon doen wat ze al een heel jaar doen: presteren. Ik ben vooral met Sint-Truiden bezig.”