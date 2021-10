Opgraving op kerkhof moet duidelijkheid scheppen over verkeersslachtoffer uit 1997

Op het kerkhof van De Panne was er vrijdagochtend behoorlijk wat activiteit. Er werd een opgraving gedaan van een man die in 1997 overleed bij een verkeersongeval, maar nooit geïdentificeerd werd. “De vraag kwam vanuit Engeland om het DNA in een databank te brengen”, zegt procureur Patty ’t Jonck van het parket.

Sinds enige tijd is de Cel Vermiste Personen gestart met operatie Kerkhof. De bedoeling is om 250 graven te openen waar slachtoffers geborgen liggen die nooit geïdentificeerd werden.

“Er wordt dan een DNA-staal genomen en de gegevens daarvan worden in een databank gestopt”, zegt Patty T’ Jonck van het parket van Veurne. “De hoofdbedoeling is om lichamen zonder naam uiteindelijk te identificeren of te linken aan onopgeloste verdwijningen. In onze regio werd dergelijk actie vrijdag voor het eerst uitgevoerd op het kerkhof van De Panne. Daar ligt sinds 1997 een man begraven die het slachtoffer werd van een verkeersongeval in Adinkerke. Als voetganger werd de man eerst aangereden door een vrachtwagen en daarna nog overreden. Zijn identiteit kon nooit achterhaald worden. Vanuit Engeland kwam nu de vraag om dat DNA door te geven omdat het daar mogelijk tot een link kan leiden. Samen met de Cel Vermiste Personen, het parket, de Civiele Bescherming en de CSI werd het graf geopend om een DNA-staal te kunnen nemen. Dat DNA zal nu geanalyseerd worden en de gegevens worden in de databank gestopt. We hopen dat we nabestaanden na al die jaren van onzekerheid toch nieuws kunnen brengen.”