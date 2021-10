Ruzie om ‘gevonden’ sportzak vol cocaïne loopt totaal uit de hand: vriendin verkracht, flat geplunderd en bijtend zuur over hond gegooid

De sportzak met cocaïne waarvoor de ruzie ontstond zou gedumpt zijn in het Waesmeer in Tielrode. — © bfs

Sint-Niklaas/Tielrode

Een ruzie om een “gevonden” sportzak vol cocaïne in het Waesmeer in Tielrode is volledig uit de hand gelopen. F.A. (41) uit Sint-Niklaas verkrachtte de vriendin van zijn dealer, plunderde zijn flat, bedreigde hem met een slagersmes en baseballknuppel en gooide bijtend zuur over zijn hond. Zelf ontkent hij alles. “Het was een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje.”