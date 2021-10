Liefst 40 keer gearresteerd en op 82-jarige leeftijd nog streng bewaakte nucleaire site binnengedrongen: meest rebelse non uit de geschiedenis overleden

In de Amerikaanse staat Pennsylvania is de 91-jarige zuster Megan Rice overleden. De antinucleaire beweging in de VS verliest daarmee een activiste in hart en nieren, de Kerk een geestelijke die ze maar moeilijk in het gareel kon laten lopen. Wel veertig keer werd ze opgepakt tijdens betogingen en ze zat zelfs twee jaar in de cel nadat ze een streng bewaakte nucleaire site was binnengedrongen.