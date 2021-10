VS laten gevaccineerde reizigers toe vanaf 8 november

De Verenigde Staten heropenen vanaf 8 november hun grenzen voor internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat melden verschillende Amerikaanse media op gezag van het Witte Huis.

“Het nieuwe Amerikaanse reisbeleid dat vaccinatie vereist voor buitenlandse reizigers naar de Verenigde Staten, begint op 8 november”, zegt Kevin Munoz, een vicewoordvoerder van het Witte Huis, op Twitter. “Deze aankondiging en datum gelden voor zowel internationaal luchtverkeer als landverkeer.”

Volgens het financieel nieuwsagentschap Bloomberg gaat het om de grootste verandering in het Amerikaanse reisbeleid sinds het begin van de coronapandemie. Het huidige beleid verbiedt de inreis van de meeste buitenlandse burgers uit onder meer Europa, India, Brazilië en China. Het nieuwe systeem laat gevaccineerden die een negatieve test hebben afgelegd binnen de 72 uur, toe in te schepen op een vliegtuig naar de VS. Wel moeten ze contactinformatie delen. Ongevaccineerde buitenlanders krijgen geen toegang. Ongevaccineerde Amerikanen moeten ook een negatieve test afleggen, meldt Bloomberg nog.

De maatregel was in september al aangekondigd, maar toen was nog geen precieze datum bekend waarop de wijziging zou ingaan. Dat de opening van de grenzen er pas komt na de herfstvakantie is wel een domper voor de reisindustrie.

