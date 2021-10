Eerste gerechtelijke zitting over ingestorte snelwegbrug in Genua

Meer dan drie jaar na de instorting van een snelwegbrug in Genua, waardoor 43 mensen om het leven kwamen, staan de mogelijke verantwoordelijken voor het eerst voor de rechter. Vrijdag vindt een inleidende zitting plaats in de Italiaanse havenstad. Er zijn 59 personen en twee bedrijven aangeklaagd.

De verdachten moeten zich onder meer verantwoorden voor inbreuken tegen de verkeersveiligheid, meervoudige doodslag door nalatigheid, valse verklaringen en verschillende gevallen van nalatigheid. De rechtbank heeft tot eind december drie zittingsdagen per week ingepland voor het proces.

LEES OOK. Rapport: ingestorte brug Genua was nauwelijks gecontroleerd, maar vooral fout ontworpen

Gebreken

Op 14 augustus 2018 was tijdens een onweer een 180 meter lang stuk van het Polceveraviaduct, ook bekend als de Morandibrug, samen met een van de drie pijlers naar beneden gestort. Er kwamen 43 mensen om het leven. De aangeklaagde beheerders en ingenieurs worden er onder meer van beschuldigd gebreken in de constructie en waarschuwingssignalen te hebben genegeerd.

Volgens het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa willen nog een driehonderdtal mede-eisers - onder meer familieleden van slachtoffers, de stad Genua, de regio Ligurië en ministeries in Rome - zich aansluiten bij het proces. Er is nog niet beslist wie er precies zal worden toegelaten. Sommige nabestaanden hebben al een schikking met de snelweguitbater getroffen over de betaling van een schadevergoeding.