Danijel Milicevic, de pizzeria-eigenaar die het voetbalwereldje niet kan missen: “Pizza’s bakken is moeilijker dan coachen”

Heel vaak krijgen profvoetballers een bijnaam, maar Danijel Milicevic (35) gaat nu zelfs bijna volledig als ‘Mili’ door het leven. “Zelfs mijn vader noemt me zo, maar als mijn moeder me Danijel noemt, weet ik dat er wat zwaait”, lacht de kersverse assistent-coach van de Buffalo’s. In de Arteveldestad beleefde hij zijn grootste successen als profvoetballer. Nu bouwt hij in de Ghelamco Arena in alle rust aan zijn trainersloopbaan. “Toch mis ik het spelletje nog , zeker op wedstrijddagen.”