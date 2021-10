OVERZICHT. Deze vaccinatiecentra sluiten de deuren, verhuizen of blijven langer open

In Vlaanderen blijven 81 of 82 - over één centrum is nog niet beslist - van de huidige 95 vaccinatiecentra open na vandaag/vrijdag. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vrijdag gezegd op de persbriefing vaccinatie van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Van de 95 centra blijven er 58 op hun huidige locatie voortwerken, 23 centra verhuizen en 13 centra sluiten of fuseren met een ander centrum. Over één centrum is nog niet beslist. In West-Vlaanderen gaat het aantal van 21 naar 20, in Oost-Vlaanderen van 22 naar 19, in Antwerpen van 17 naar 16, in Limburg van 15 naar 12 en in Vlaams-Brabant van 20 naar 14 of 15. In Kampenhout wordt nog overlegd met het lokaal bestuur over het vaccinatiecentrum.

Tijdens de week van 18 oktober zullen in totaal nog 17.000 prikjes worden gezet. 2.202 eerste dosissen, 1.637 tweede prikjes en 13.161 extra prikjes. Voor de week van 25 oktober staan nog 6.092 prikken op de planning.

