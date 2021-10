Niels Destadsbader doet belofte waar hij hopelijk geen spijt van zal krijgen: “Als ik ‘Slimste mens’ win, mag Jeroom mij tatoeëren”

Vanaf volgende week strijden 34 kandidaten om de felbegeerde titel van De slimste mens ter wereld binnen te rijven. Niels Destadsbader bijt maandag de spits af. De zanger, acteur en presentator gaat de strijd met veel ambitie aan. Erik Van Looy moest hem de voorbije acht jaar wel minstens tien keer lastigvallen om hem over de streep te trekken. Niels doet ook een belofte: als hij de populaire quiz wint, laat hij zich tatoeëren door cartoonist en jurylid Jeroom. “Heb ik dat echt gezegd?”

Een van de concurrenten die het maandag tegen Niels Destadsbader opneemt, is Cesar Casier. Het model denkt niet dat hij de slimste mens kan worden, maar gaat alvast voor de titel van “tofste en grappigste mens”. De twee tegenstanders kennen elkaar van in de klas, dus vreest Cesar om tegenover Niels te staan.

Ook MNM-presentator Dorianne Aussems is te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Het duurde acht jaar voor Erik Van Looy om Niels te overtuigen, maar Dorianne hapte onmiddellijk toe: “Once in a lifetime kans!”

De slimste mens ter wereld, vanaf maandag 18 oktober, bij Play4 en op GoPlay.be