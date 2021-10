Vier Noord-Europese landen willen EK vrouwenvoetbal 2025 organiseren

“De noordelijke landen engageren zich om een topevenement te organiseren dat de waarden van gelijkheid promoot, het voetbal laat groeien, inzet op participatie en een duurzame erfenis nalaat in de regio en in heel Europa”, zo klinkt het in een persbericht van de Zweedse bond.

In december 2022 wordt de organisatie toegekend. Ook Polen heeft zijn interesse geuit als potentieel gastland van het EK vrouwenvoetbal 2025.

(belga)