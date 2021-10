Reden voor dodelijke raid in Noorse Kongsberg wellicht geen terrorisme, maar mentale ziekte

In het onderzoek naar de dodelijke aanvallen in het Noorse Kongsberg concentreert de politie zich op de mogelijkheid dat het geweld veroorzaakt werd door de ziekte van de verdachte. Dat is vrijdag meegedeeld door de Noorse politie.

“De hypothese die na de eerste dagen van het onderzoek het meest is versterkt, is dat ziekte de achtergrond vormt voor de feiten”, zo meldt inspecteur Per Thomas Omholt op een persconferentie. De politie had van bij de start rekening gehouden met verschillende hypotheses, zoals “woede, wraak, een impuls, jihad, ziekte en provocatie”, zo klinkt het. De man wordt voorlopig niet verdacht van terrorisme, wel van vijfvoudige moord. Dit zal voortdurend geëvalueerd worden, beklemtoont Omholt.

LEES OOK. Vlaamse boogjager na dodelijke raid in Noorwegen: “Ofwel was hij enorm goed getraind, ofwel schoot hij telkens van dichtbij” (+)

De 37-jarige Deense verdachte had woensdag in het centrum van Kongsberg verschillende mensen aangevallen met pijl en boog. Vijf mensen kwamen om het leven. Een Noorse rechtbank had vrijdag al beslist dat de dader nog vier weken in voorlopige hechtenis blijft. Wegens de bezorgdheid over zijn geestelijke toestand was hij overgedragen aan de gezondheidsdiensten.