Ewoud Pletinckx gelooft dat Zulte Waregem zijn hachelijke situatie kan omkeren: “We staan allemaal op scherp”

Zulte Waregem heeft er een woelige interlandbreak op zitten na de zware pandoering in Seraing. Essevee vertoeft nog steeds in de kelder van het klassement, de positie van de trainer stond ter discussie en het gemor van de supporters is stilaan oorverdovend. Ewoud Pletinckx (21) beseft dan ook dat het beter moet: “We moeten als groep nu echt reageren en tonen dat we nog steeds helemaal achter de trainer staan.”