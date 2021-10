Zaterdag nationale staking bij Lidl, tot 309 winkels dicht

“We hebben beslist om morgen een nationale staking te organiseren bij Lidl want er is geen enkel signaal dat de directie de ernst van de verzuchtingen van de mensen inziet”, zegt Bart Leybaert van de Socialistische vakbond BBTK-Setca.

Lidl wordt al drie dagen lang getroffen door vakbondsacties nadat de directie toezeggingen van jaren geleden over extra mankracht in de winkels, zei te gaan terugschroeven. De onrust bij Lidl zit volgens Leybaert diep. “Er zijn zelfs winkels die moeten sluiten omdat er te weinig personeel komt opdagen. Het is niet dat een winkel pas dichtgaat omdat er een piket staat.”

Ook Wouter Parmentier van ACV Puls, spreekt van veel spontaan ongenoegen. “Deze ochtend voerden we ook actie aan twee distributiecentra, in Wevelgem en St-Niklaas, maar de directie stuurde deurwaarders. Daarop zijn we naar de winkels getrokken.”

Leybaert spreekt van een bizarre houding van de kant van Lidl. “Ze hebben ons uitgenodigd voor overleg deze maandagochtend. Blijkbaar is er geen haast. Ondertussen hebben ze wel brieven naar de mensen thuis gestuurd met hun visie.” Ook Parmentier vindt de houding merkwaardig. “Je zou denken dat als er een conflict is, men de winkel zo snel weer wil open krijgen. Maar daar is geen enkele indicatie van.”

Waar de afgelopen dagen tot circa een honderdtal winkels van Lidl werd getroffen door de stakingen, zouden morgen alle winkels dicht blijven. Zaterdag is een belangrijke winkeldag.

“Alle deuren moeten gesloten blijven op 16 oktober”, klinkt het bij de vakbonden. “De directie moet begrijpen dat onze vraag naar respect en personeel niet zomaar een slogan is.” Of dat ook effectief het geval zal zijn, blijft afwachten. “Het is voorbarig om te zeggen dat zaterdag alle winkels dicht blijven”, aldus een woordvoerster van de supermarkt.

Een vakbondsbron gaat er van uit dat twee derde van de winkels wel eens dicht zou kunnen blijven.

Krappe arbeidsmarkt

Lidl werd vier jaar geleden ook al eens getroffen door een stakingsgolf vanwege de hoge werkdruk. De reden voor de huidige malaise draait eveneens rond gebrek aan personeel. Het probleem vandaag is dat de arbeidsmarkt krapper is dan vier jaar geleden.

Anderzijds is er ook de realiteit van de supermarktsector geconfronteerd wordt met stijgende kosten als gevolg van hogere transportkosten en energieprijzen. Terzelfdertijd is er veel promotionele actie in de sector. Dat zet de marges onder druk. De supermarktbedrijven zien ook een stuk omzet verloren gaan aan maaltijdkoeriers en verkopers van maaltijdboxen.