Van Spaanse royals tot politici en andere topnamen: waarom ze allemaal doodsbang zijn dat ex-flik smeuïge verhalen over hen lekt

In Madrid is het proces gestart tegen oud-politiecommissaris José Villarejo (70). Van de politiek en het koningshuis tot de haute finance: de rechtszaak doet bij velen het koude zweet uitbreken. Iedereen die op een of andere manier met hem te maken kreeg, is bang dat hij om zijn vel te redden smeuïge verhalen zal vertellen in de rechtbank. In ruil voor geld, veel geld, luisterde Villarejo onder meer geheime telefoongesprekken af, zodat hij van ongeveer elke Spanjaard die iets te betekenen heeft wel een geheim kent dat ‘niet voor publicatie is’.