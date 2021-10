Lichaam van slachtoffer overstromingen in Duitsland aangetroffen in Rotterdam

Het lichaam van een vrouw die als vermist was opgegeven na de dramatische overstromingen in juli in het westen van Duitsland, is gevonden in de Nederlandse stad Rotterdam, meer dan 300 kilometer stroomafwaarts. Dat heeft de Duitse politie vrijdag gemeld.

Het lichaam werd volgens de politie een paar weken geleden aangetroffen en DNA-tests hebben nu uitgewezen dat het om de vermiste vrouw gaat. Het slachtoffer, dat door de plotselinge stijging van de Ahr werd meegesleurd, is waarschijnlijk via de Rijn, waarvan de Ahr een zijrivier is, naar de monding van de rivier in Rotterdam afgedreven.

De overstromingen in de Duitse regio’s Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen hebben aan 182 mensen het leven gekost. Twee personen worden nog vermist. Drie maanden na de ramp is de wederopbouw in de verwoeste gemeenschappen aan de gang, maar heel wat mensen die alles kwijtraakten, hebben nog steeds geen permanent onderkomen gevonden.

