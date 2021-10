Een jaar nadat een doorgeslagen islamist de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty op klaarlichte dag onthoofdde omdat hij in de klas spotprenten van de profeet Mohammed had getoond en besproken, is het trauma in Frankrijk nog lang niet verwerkt. Vrijdag herdachten de scholen de moord met een minuut stilte, vandaag krijgt de leraar een eigen pleintje voor de Sorbonne.