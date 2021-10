Geen doodrijder, maar moordenaar: Davy Kesteman krijgt 23 jaar cel voor moord op Sharon (22)

Het hof van assisen in Brugge heeft Davy Kesteman veroordeeld tot 23 jaar opsluiting voor de moord op Sharon Gruwez (22). “Het is enorm hard wat ik te horen kreeg. Maar wat de beslissing ook is, ik aanvaard de beslissing van de jury”, waren zijn laatste woorden. Het hof houdt rekening met de “ernst, zwaarwichtigheid en gruwelijkheid van de feiten”.

Davy Kesteman werd vrijdagmiddag om 17.30 uur veroordeeld tot 23 jaar opsluiting voor de moord op zijn (ex)-vriendin Sharon Gruwez. Het hof hield rekening met de “ernst, zwaarwichtigheid en gruwelijkheid van de feiten”. “Het totaal gebrek aan normbesef en het niet in te schatten menselijk leed dat hij veroorzaakte. Hij koos voor de ultieme oplossing van zijn probleem: het doden van het slachtoffer.”

Het openbaar ministerie vordert zijn onmiddellijke aanhouding, aangezien Kesteman voor het proces was vrijgelaten onder elektronisch toezicht. Maar het hof liet weten dat er geen reden was om de onmiddellijke aanhouding te bevelen.

Laatste woord

Davy Kesteman kreeg anderhalf uur eerder nog een laatste keer het woord van voorzitter Antoon Boyen. “Dank u, meneer de voorzitter”, zei hij. “Het is enorm hard wat ik te horen kreeg. Maar wat de beslissing ook is, ik aanvaard de beslissing van de jury. Dat is alles.” De beslissing van de jury volgde enige tijd later. Het hof en de jury veroordeelden Davy Kesteman dus tot 23 jaar opsluiting voor de moord op zijn (ex)-vriendin Sharon Gruwez. Zij kwam om het leven toen de Poperingenaar op 1 november 2018 in Vleteren met 191 km per uur tegen een geparkeerde bus knalde.

De jury had eerder op de dag twee uur de tijd nodig om uit te maken dat dit niet louter een verkeersongeval was, maar wel degelijk een moedwillige actie van Kesteman. Na de schuldigverklaring was het aan openbaar aanklager Serge Malefason om een celstraf te eisen voor Kesteman. Hij vorderde 25 jaar opsluiting, omdat hij amper verzachtende omstandigheden zag.

“Je kunt er niet omheen dat het gruwelijke feiten zijn geweest. En dat op een zeer agressieve manier. Tot op vandaag heeft hij ook geen enkel schuldbesef. Dat lijkt mij duidelijk. Ik ga eerlijk zijn: hij is ook geen Dutroux. Ik wil hem dus niet levenslang in de gevangenis. Maar het is verdomd moeilijk om voor deze man ook maar één verzachtende omstandigheid te vinden. Ik denk echter dat ik ééntje gevonden heb. Dat hij geen tuchtrapporten had in de gevangenis en zich nadien keurig hield aan zijn elektronisch toezicht.”

Davy Kesteman werd schuldig bevonden aan moord. — © Simon Mouton

Mounir Souidi, een van de raadslieden van Davy Kesteman, zei geschrokken te zijn van die zware strafeis. “Dit had ik persoonlijk niet verwacht. Dit is zeer zwaar qua vordering. Ik vraag geen medelijden voor mijn client, wel realiteitszin. 25 jaar is uitermate zwaar en niet gepast. Ik vraag u mild en billijk te zijn.”

Het werd uiteindelijk dus 23 jaar cel. Eerder las voorzitter Antoon Boyen voor uit het arrest waarin gewezen werd op het totaal roekeloze en onverantwoorde rijgedrag van de beschuldigde, die bewuste nacht in 2018. Kesteman woonde daar in de buurt, waardoor hij de weg minstens van zijn uitstapjes naar de kust kende. Het hof en de jury merkten ook op dat het wegdek in goede staat was en dat er weinig verkeer was.

“Er moet worden aangenomen dat beschuldigde geen rijbeweging heeft gedaan om de aanrijding met het stilstaande voertuig te vermijden”, klonk het. Door zijn snelheid en door de middelpuntvliedende kracht werd de BMW naar links gedreven, waardoor hij de bocht naar rechts onmogelijk kon halen.

Ook aan het vermeende geheugenverlies van de beschuldigde werd geen geloof gehecht. Zijn test met de leugendetector had immers enkel betrekking op de seconden vlak voor het ongeval. Het hof en de jury sloten zich aan bij de bevindingen van de gerechtspsychiater, die stelde dat geheugenverlies ongeloofwaardig was. Zo vertelde hij wel aan een kameraad dat hij Sharon zag liggen in haar rood vestje. Hij wist ook nog dat het slachtoffer haar gordel droeg. Naar eigen zeggen had hij haar zelfs voor de gevaren gewaarschuwd.

De gescheiden ouders van Sharon reageerden bijzonder opgelucht. — © Simon Mouton

In het arrest werd ook de knipperlichtrelatie van de betrokkenen aangehaald. Daaruit bleek dat Kesteman niet aarzelde om tijdens ruzies geweld te gebruiken. Bovendien zat er ook die bewuste avond meer dan een haar in de boter. “Het staat vast dat er op de dag van de feiten geen afspraak was dat ze elkaar zouden ontmoeten”, aldus voorzitter Antoon Boyen. Rond 22 uur had Sharon zelfs haar nieuwe vriend uitgenodigd. Ter plaatse bleek ook duidelijk dat Kesteman niet welkom was.

Onderweg naar de woning van de beschuldigde werd nog enkele minuten gestopt op een parking langs de N8. Zijn uitleg over die discussie werd als onaannemelijk bestempeld. “Deze stop kan er enkel op wijzen dat er een discussie was over de bestemming waar ze naartoe gingen.” Na een tussenstop aan zijn woning in Woesten reed Kesteman tegen hoge snelheid weg. Ook dan moet er volgens het hof en de jury nog een hevige ruzie geweest zijn. Voor een gewone uitstap naar de kust was er immers geen enkele reden om op die manier te rijden. Ook dat verhaal werd dus van tafel geveegd. Sharon Gruwez droeg bovendien te lichte kledij om bij dergelijke koude temperatuur aan zee te gaan uitwaaien.

Davy Kesteman moest 2,5 kilometer optrekken om een snelheid van ongeveer 200 kilometer per uur te halen. “Het staat vast dat hij het gaspedaal aanhoudend diep ingedrukt moest houden. Door op die plaats vier keer sneller dan toegelaten te rijden, heeft de beschuldigde aanvaard dat dit onvermijdelijk fataal zou afloop voor de inzittenden van zijn voertuig, zeker voor een passagier van wie hij wist dat ze haar gordel niet droeg”, verklaarde de voorzitter het oogmerk tot doden.

Ten slotte werd ook geoordeeld dat de beschuldigde met voorbedachten rade handelde. “Hij had minstens kunnen afremmen voor het verkeerslicht dat al 30 seconden op rood stond, maar is die veel te hoge snelheid blijven aanhouden.”