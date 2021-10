Nederlands-Limburg en Luxemburg worden rode zone

Ook enkele regio’s in Griekenland (Centraal-Griekenland), Finland (West-Finland, Helsinki-Uusimaa, Zuid-Finland, Noord- en Oost-Finland), Noorwegen (Trøndelag, Noord-Noorwegen) en Hongarije (Noordelijke en Zuidelijke Grote Vlakte) kleuren vanaf zaterdag rood.

Daarnaast kleuren bijna heel Duitsland, Bulgarije, Estland, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië, Slovakije en grote delen van Zwitserland rood. Buiten de EU kleuren Oekraïne en Singapore voortaan rood. De precieze lijst is terug te vinden op de website van Buitenlandse Zaken.

LEES OOK. VS laat gevaccineerde reizigers toe vanaf 8 november

Inreisregels

Voor reizigers uit die landen of Belgen die uit die zones terugkeren, gelden specifieke inreisregels. Indien men over een Covid Safe Ticket (CST) beschikt, moet men niet in quarantaine of zich laten testen bij terugkeer uit een rode zone. Als men echter geen CST heeft, dan is quarantaine en een test op dag 1 of 2 vereist. Men mag de quarantaine verlaten als de test negatief is. Ook op dag 7 is nog een test vereist. Kinderen jonger dan twaalf jaar moeten geen test ondergaan, maar de quarantaineregels van hun ouders volgen.

Voor mensen die in Brussel wonen of verblijven en niet over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken, geldt dat ze in quarantaine moeten en die pas mogen verlaten na een negatieve tweede test (op dag 7).

Alle reizigers naar België moeten ook nog altijd een PLF-formulier invullen.

LEES OOK. Vlaanderen blijft oranje, Brussel en Wallonië nog steeds rood op Europese coronakaart