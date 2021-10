Nieuwe eigenaars Newcastle krijgen wind van voren: “Ze kunnen de competitie kopen”

LEES OOK (+). De nieuwe rijkste club ter wereld? Waarom de overname van Newcastle door steenrijke Saudi’s niet zonder slag of stoot passeert

Newcastle maakte vorige week een einde aan regeerperiode van Mike Ashley. Ze club uit Londen werd voor meer dan 300 miljoen euro overgenomen door Public Investment Fund, wat leidde tot wilde festiviteiten van supporters buiten St James’ Park.

De club zou nu een hele rist topspelers naar St James Park halen en ook huidige coach Steve Bruce vervangen door een grote naam. De ambitie is om prijzen te pakken, wat leidt tot angst van een aantal topclubs uit de Premier League, waaronder Tottenham, Manchester United en Everton. Newcastle werd buitengesloten van een gesprek met de Premier League en 19 andere clubs die zich uitspraken tegen de controversiële overname.

Ook Liverpool-coach Jurgen Klopp gaf toe dat hij bang is dat Newcastle een ‘supermacht’ in het Engelse voetbal zal worden en denkt dat ze binnenkort iedereen in de Premier League kunnen verslaan. “Er zijn natuurlijk zorgen over de mensenrechten, dat weten we allemaal”, zei hij. “Maar wat zal het betekenen voor het voetbal? Een paar maanden geleden hadden we een enorme kwestie met 12 clubs over de Super League, en terecht. Dit is een soort van superteam creëren. Zij zullen een Champions League-ticket opeisen. Het is duidelijk en we weten het. Over vijf tot zes jaar, als de eigenaren geduld hebben, zullen ze een supermacht zijn. Ze hebben genoeg geld om de hele competitie te kopen, dus misschien hebben ze daar wel zin in”, zei hij cynisch.

Klopp vroeg zich af hoe hard clubs na de overname eigenlijk gestraft werden binnen de regels van Financial Fair Play (FFP) en waarschuwde de ploeg uit Tyneside dat “je met geld niet alles kunt kopen.” Hij stelde dat “goede beslissingen” belangrijker zijn dan geld - erop wijzend dat na PSG en Man City nu drie clubs ter wereld eigendom zijn van een land.

“Hoe Financial Fair Play wordt toegepast, weet tegenwoordig niemand meer. Bestaat het nog? Ze hebben genoeg geld om de verkeerde beslissingen te nemen en dan weer de juiste beslissingen te nemen (doelend op tranfers, red).”

Klopp’s Liverpool neemt het zaterdag op Vicarage Road op tegen het worstelende Watford, terwijl de Magpies Tottenham verwelkomen op St James’ Park.

