Marcus Rashford staat voor rentree bij Manchester United

© Pool via REUTERS

Marcus Rashford staat voor zijn rentree bij Manchester United. De aanvaller reist met United mee naar Leicester voor de uitwedstrijd in de Premier League tegen Leicester City van zaterdagmiddag. De 23-jarige Rashford onderging begin augustus een schouderoperatie en kwam sinds het EK niet meer in actie.

“Hij behoort tot de selectie, maar of hij gaat starten, kan ik niet zeggen. Hij heeft keihard gewerkt tijdens de interlandperiode. Hij deed een uur mee in een duel achter gesloten deuren, dus hij is er helemaal klaar voor”, zei trainer Ole Gunnar Solskjaer vrijdag op zijn persbabbel.

Harry Maguire hervatte vrijdag de training. De aanvoerder liep eind vorige maand een kuitblessure op. United staat momenteel vierde in de Premier League met 14 punten na zeven duels.

(belga)