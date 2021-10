Gefrustreerde Raheem Sterling wil Manchester City verlaten, Pep Guardiola is verbaasd

Raheem Sterling stuurt aan op een vertrek bij Manchester City. De buitenspeler verklaarde donderdag bij een bijeenkomst van Business of Sport US Summit in New York dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur. Zijn coach bij City, Pep Guardiola, reageerde vrijdag op zijn persconferentie verrast.

Sterling is ontevreden omdat hij dit seizoen meer dan hem lief is op de bank zit. Hij startte in de Premier League maar in twee van de zeven wedstrijden. “Als er een mogelijkheid is om ergens anders heen te gaan, sta ik daar nu voor open”, zei hij. “Als Engelse speler ken ik enkel de Premier League. Ik zou op een dag graag in het buitenland spelen. Welke talen ik graag zou leren? Ik vind het Franse en Spaanse accent wel mooi (glimlachend).” Manchester City nam de 26-jarige Sterling in 2015 over van Liverpool.

Zijn coach Pep Guardiola was vrijdag verrast door de uitspraken. “Ik vind dat spelers moeten praten op het veld”, zei hij. “Ik was hiervan niet op de hoogte en ik denk de club ook niet. Ik begrijp hem ook wel. Ik wilde als speler ook elke match spelen, maar ik kan spelers geen speeltijd garanderen. Ik behandel iedereen op dezelfde manier, van Kevin De Bruyne tot Cole Palmer. Alle spelers zouden blij moeten zijn te kunnen spelen bij een club als Manchester City. Als je dat niet bent, ben je vrij de beste beslissing voor jezelf en je geliefden te nemen.”

