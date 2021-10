Bus rijdt in zinkgat dat plots ontstaat door storm: “Ik probeerde nog te remmen maar het was te laat”

Storm Ballos trekt momenteel over delen van Zuidoost-Europa. Ook verschillende steden in Griekenland werden de voorbije dagen hard getroffen door het noodweer. Volgens lokale media kwamen minstens twee personen om in Athene door overstromingen. In Thessaloniki, de tweede grootste stad van het Europese land, verdween een bus in een zinkgat dat plots ontstond voor de ogen van de chauffeur. “Ik probeerde nog te remmen en achteruit te rijden”, aldus de man. “Maar het was te laat.” De vijftien passagiers op de bus raakten niet gewond.