Dinsdag krijgt Club Brugge niet de rijkste voetbalclub ter wereld over de vloer. Of toch? Want Manchester City is niet zomaar de kampioen van Engeland. Het is het vlaggenschip van een vloot die bezig is de wereld te veroveren. Welcome, City Football Group, het machtigste voetbalnetwerk ter wereld. En dat alleen maar om een nieuwe Kevin De Bruyne te vinden.