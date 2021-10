Dader van schietpartij in school in Parkland gaat schuldig pleiten

De man die in 2018 zeventien mensen doodschoot in een middelbare school in Parkland, in de Amerikaanse staat Florida, zal in zijn rechtszaak erkennen schuldig te zijn. Dat hebben zijn advocaten vrijdag meegedeeld aan Amerikaanse media.

De 23-jarige verdachte had eerder nog aangegeven geen schuld te erkennen. Maar volgens zijn advocaten heeft Nikolas Cruz nu toch beslist schuldig te pleiten aan zeventienvoudige moord. “We zijn van plan om ons pleidooi te wijzigen (...) in alle aanklachten”, zegt David Wheeler.

De 23-jarige man riskeert de doodstraf. Door in de rechtszaal schuldig te pleiten, hoopt hij mogelijk die sanctie te ontlopen. Zijn raadslieden zetten in op zeventien keer levenslang.

Over de schuldvraag zijn overigens geen twijfels, schrijft de krant Washington Post. Tegen de politie had hij wel al toegegeven de dader te zijn.

Bij de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie medewerkers van de school om. Er raakten ook vijftien mensen gewond.