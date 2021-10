Chinese raket succesvol gelanceerd richting ruimtestation

De Chinese raket Shenzhou-13 is vrijdag met drie ruimtevaarders, onder wie ook een vrouw, aan boord succesvol gelanceerd richting het ruimtestation Tiangong, Chinees voor Hemels Paleis. Zhai Zhigang, Wang Yaping en Ye Guangfu zijn vrijdag om 18.23 uur (00.23 uur lokale tijd) opgestegen. Zij zullen zes maanden in de ruimte blijven, een record voor China.

De drie taikonauten, zoals Chinese ruimtevaarders worden genoemd, waren te zien door middel van een camera in de cockpit. Ze leken rustig tijdens de lancering, ondanks de hoge G-kracht. Aan de buitenkant van de Shenzhou-13 was ook een camera geplaatst, waarop de lancering goed te zien was. De Chinese vicepremier Han Zheng was aanwezig bij de lancering.

De drie ruimtevaarders keren in april volgend jaar terug op aarde. Zij gaan tot dan werk verrichten aan het Chinese ruimtestation. Het Hemels Paleis bestaat nu uit een buis van 16 meter lang en 4 meter breed. Volgend jaar worden nog twee onderdelen naar het ruimtestation gestuurd. Die heten Wentian (zoektocht naar de hemel) en Mengtian (dromen van de hemel).

In juni gingen de eerste drie Chinese ruimtevaarders naar het station. Zij voerden enkele ruimtewandelingen uit, onder meer om een robotarm aan de buitenkant van het complex te installeren. In september keerden de bemanningsleden terug op aarde.

China is bijzonder ambitieus. Het land bracht in 2003 voor het eerst iemand naar de ruimte. Het was het derde land dat hierin slaagde, na de Sovjet-Unie/Rusland en de Verenigde Staten. Het land zette eerder dit jaar met succes een onbemand karretje op Mars. In 2019 landde China, als eerste, op de achterkant van de maan. Andere landen doen zulke projecten het liefst samen met anderen, maar China werkt bij voorkeur op eigen houtje.