Eerdere harde kritiek deed hen niet van koers wijzigen, is klap van EA fataal voor FIFA? “Geld, geld, geld: daar draait het om”

Nee, een ‘love brand’ zijn ze nooit echt geweest. Maar dat spellenfabrikant EA de internationale voetbalfederatie FIFA na 30 jaar buitenspel wil zetten, dat zullen ze in Zürich niet hebben zien aankomen. “Al bewijst het wel dat de échte macht langzaam maar zeker aan het verschuiven is. En daarvoor moet FIFA ook – en vooral – in eigen boezem kijken”, zeggen sportmarketeers.