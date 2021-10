Ruud Vormer keert terug in de basis bij Club Brugge tegen KV Kortrijk

Ruud Vormer (33) mag vrijdagavond tegen KV Kortrijk nog eens in de basis starten bij Club Brugge. Hij vervangt Eder Balanta op het middenveld, die is nog niet terug na de interlandbreak. In de Champions League-duels tegen PSG en Leipzig en ook tegen Anderlecht moest de kapitein op de bank plaatsnemen. Het is al van 10 september tegen KV Oostende geleden dat Vormer aan de aftrap stond.