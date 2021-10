Teruggekeerd met grote zak vol vertrouwen: Joshua Zirkzee, Taylor Harwood-Bellis en Sergio Gomez presteren sterk bij hun nationale beloftenteams

Geen enkele coach staat te springen als hij zijn spelers weer eens moet afstaan voor een interlandbreak. Maar als ze terugkomen boordevol vertrouwen, dan heeft de coach niet te klagen. Vincent Kompany was deze week in dat geval. Joshua Zirkzee (20), Taylor Harwood-Bellis (19) en Sergio Gomez (21) presteerden uitstekend bij respectievelijk Nederland, Engeland en Spanje U21. Anderlecht teert niet alleen op eigen jeugd, maar ook op deze sterke buitenlandse jongeren. Ze vertellen over hun ervaringen bij de nationale ploeg en vooral de invloed van Kompany.