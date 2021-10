Waarom Davy Kesteman veroordeeld kon worden voor moord, en welke gevolgen dat heeft voor toekomstige verkeersmisdrijven

Davy Kesteman (links) “heeft de dood van Sharon Gruwez (rechts) veroorzaakt”, zei de assisenjury vrijdag. De ouders van Sharon (midden) barstten in tranen uit na de uitspraak.

Voor het eerst is in ons land een verkeersrechtelijk dossier voor het hof van assisen behandeld. Davy Kesteman (32) werd veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op Sharon Gruwez (22): volgens de jury veroorzaakte hij moedwillig het ongeval waarbij Gruwez om het leven kwam door enorm snel en roekeloos te rijden. Volgens experts zal deze zaak er niet toe leiden dat we plots meer ongevallen behandeld zullen zien voor assisen. “Maar ik denk wel dat bepaalde verkeerssituaties nu anders benaderd zullen worden.”